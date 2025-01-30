ЦБ РФ поддержал введение ответственности за продажу банковских карт

Банк России поддержал инициативу правоохранителей о введении ответственности за дропперскую деятельность.

Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, так как не редко жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно. Как указал регулятор, в настоящее время ко второму чтению в Госдуме готовится проект закона, направленный на противодействие мошенническим операциям с кредитными средствами. Будут предусмотрены меры по ограничению операций по счетам тех россиян, информация о которых содержится в базе данных ЦБ "О случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента". Таким образом, они не смогут получить платежную карту ни в одном банке.

Также планируется ввести лимит для таких людей на переводы по карте на сумму 100 тыс. руб. Это будет препятствовать совершению дальнейшего вывода похищенных денег, сообщают "Ведомости".

Ранее в Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты" – вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу.