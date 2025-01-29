Опрос: жители Екатеринбурга поддержали запрет рекламы тарологов

Большинство жителей Екатеринбурга выступает за запрет рекламы тарологов. Опрос на эту тему в январе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Напомним, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов на прошлой неделе был внесен в Госдуму. Сообщалось, что инициатива направлена на защиту россиян от недобросовестных "советчиков".

Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 73% екатеринбуржцев поддерживают такую инициативу. 52% хотели бы запрета на рекламу, еще 21% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных "специалистов".

10% опрошенных жителей Екатеринбурга против инициативы, еще 17% затруднились с ответом. При этом мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 77% и 69% соответственно.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года россияне купили карт Таро на 130 млн рублей. Это на 18 млн рублей больше, чем в 2023 году.