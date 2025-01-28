До 27 февраля будет сидеть в СИЗО блогер Шабутдинов

Срок содержания под стражей блогеру, бизнес-коучу Аязу Шабутдинову продлил сегодня суд до 27 февраля. Как сообщают Известия, мужчина обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В деле 113 эпизодов.

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Ранее срок его пребывания под стражей был до третьего февраля.

Два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск: это ранее известный Василий Алексеев и его супруга Елена Алексеева. Они скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Алексеев заочно арестован.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.

Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Шабутдинов продавал россиянам курсы с обучением построения высокодоходного бизнеса.

Вину он не признает.

В июне 2024 года стало известно, что бизнес-тренер, находясь в СИЗО, запустил новый курс. Предприниматель за день заработал 17 млн рублей. Как пишет Фонтанка.ру, несмотря на то, что Шабудтинов находится под следствием, он все равно популярен у своей аудитории, которая мечтает о бизнес-успехе и видит в 32-летнем миллионере пример для подражания.