Прокуратура потребовала ужесточить приговор певцу Шарлоту

Прокуратура Самарской области считает, что приговор – 5,5 лет в колонии-поселении певцу Эдуарду Шарлоту – слишком мягкий.

Она требует его пересмотра. Ведомство уже направило апелляционное представление на мягкость приговора. "Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда", – заявили в прокуратуре.

Апелляционную жалобу на приговор подала защита певца. В Самарском областном суде подтвердили факт поступления апелляций. Там отметили, что рассматривать их будет Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Ранее Шарлот попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. В РПЦ призвали учесть раскаяние певца при рассмотрении дела в суде после его извинений.