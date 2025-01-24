Россияне взяли машины в кредит на рекордные 2 трлн рублей

Российские банки по итогам 2025 года выдали гражданам рекордное количество автокредитов.

По данным "Объединенного кредитного бюро", за год было оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн руб. Информацию подтвердили и "Национальном бюро кредитных историй". Там указали, что за прошлый год было оформлено 1,64 млн займов на 2,3 трлн руб. — на 60% больше, чем в 2023 году.

Крупные банки подтвердили рост продаж. В 63% случаев россияне брали средства на покупку новой машины, следует из материалов ОКБ. Средний размер автокредита за год остался на уровне 1,45 млн руб., а средний срок вырос на шесть месяцев, до пяти лет и девяти месяцев.

Как заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, динамика роста выдачи автокредитов в прошлом году объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году.

Кроме того, рост ключевой ставки, ужесточение регулятором лимитов и отмена моратория на максимальную предельную стоимость кредита (ПСК) сделали займы на автомобили очень дорогими и мало доступными, сообщают "Известия".

Граждане берут автокредиты на машину, несмотря на то, что их полная стоимость в среднем достигает 24%, а за пять лет придется переплатить почти вдвое. Спрос в уходящем году был ажиотажным из-за опасений покупателей относительно увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и удорожания утильсбора, который закладывается в стоимость авто.