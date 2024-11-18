Выдачи автокредитов упали на 37%

В России объем выдачи автокредитов в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как заявили в Объединенном кредитном бюро, всего было выдано более 86 тыс. ссуд на 123 млрд руб. Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%. Средний срок ссуды на покупку авто увеличился до 5 лет и 10 месяцев, а ее средний размер — до 1,44 млн руб.

С учетом первоначального взноса в 20-30% это соответствует авто стоимостью вблизи 2 млн руб., сообщил начальник управления макроэкономического анализа "Совкомбанка" Никита Кулагин.

Переплата по автокредиту с такими условиями может составить порядка 1,2 млн руб. — это 80% от изначальной стоимости машины.

Доля автокредитов на новые машины в октябре сократилась до 66%. Месяцем ранее показатель достигал 72%. То есть россияне все чаще покупают подержанные авто, сообщают «Известия".