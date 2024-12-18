Выдачи автокредитов в России выросли на 70% за год

С начала года российские банки выдали на 70% больше автомобильных кредитов, чем за аналогичный период 2023 года.

Таковы данные Объединенного кредитного бюро. Информацию подтвердили участники рынка. Данный сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года.

Граждане берут автокредиты на машину, несмотря на то, что их полная стоимость в среднем достигает 24%, а за пять лет придется переплатить почти вдвое. Спрос в уходящем году был ажиотажным из-за опасений покупателей относительно увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и удорожания утильсбора, который закладывается в стоимость авто.

Активный рост автокредитования способствует разгону цен в стране, поэтому Банку России пришлось отреагировать. С 1 июля регулятор ввел надбавки к риск-весу по таким ссудам для заемщиков, которые направляют на выплаты по долгам более 50% своих доходов. Из-за этого участникам рынка приходится направлять на эти автокредиты больше резервов, что делает их менее выгодными.

В 2025 году ЦБ РФ планирует ввести макропруденциальные лимиты для автокредитов — такие меры уже действуют в отношении потребительских ссуд. Они ограничивают выдачи высокорискованным заемщикам.

Из-за высокой ключевой ставки условия будут жесткими и в 2025 году. Количество одобрений ссуд будет снижаться, а заемщикам с высокой долговой нагрузкой станет еще тяжелее их оформить из-за действия лимитов, сообщают "Известия".