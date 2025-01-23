Нарушения выявили у производителей зефира в России

Нарушения выявили у производителей зефира в России. Речь идет о сладости под брендами "Белевский зефир" (Тульская область) и "Лянеж" (Санкт-Петербург), рассказали "Известиям" в Роскачестве.

Всего проверили 20 популярных марок. Нарушения нашли у нескольких производителей, в том числе определенные проблемы с микробиологическими показателями.

Поводом для проверок стали сообщения СМИ о массовом отравлении россиян зефиром торговой марки (ТМ) "Жизель" с мальтитом. Но эта информация, по данным Роспотребнадзора, не подтвердилась.

В продукции "Белевский зефир" и "Лянеж" обнаружили незначительное превышение по показателю "общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)".

Бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллу, дрожжи и плесень в зефире не нашли.

В октябре прошлого года Роскачество уже проводило проверку зефира популярных марок после публикаций о жалобах на отравление. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

До этого СМИ и телеграм-каналы сообщили, что десятки россиян отравились зефиром из супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток". В его составе содержится заменитель сахара мальтит. Покупатели пожаловались на рвоту, диарею и тошноту. Работники завода говорят, что покупатели зефира переели сахарозаменитель. Этот продукт предназначен в основном для диабетиков.