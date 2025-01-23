2025 год не будет спокойным для мира

Обстановка в мире в наступившем году не станет спокойной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных участников.

Как отметил Нарышкин, сейчас идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому миропорядку".

"И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил он.

В декабре Нарышкин сказал, что России осталось немного до достижения поставленных целей спецоперации на Украине.

По его словам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит нашей стране. Вооруженные силы Украины при этом "находятся на грани развала".