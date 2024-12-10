Главный разведчик РФ: спецоперация на Украине скоро завершится

России осталось немного до достижения поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он дал интервью журналу "Разведчик".

По его словам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит нашей стране. Вооруженные силы Украины при этом "находятся на грани развала".

Он добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского "полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность".

"На фронте ситуация не в пользу Киева", - сказал Нарышкин.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить на Украине войска западных стран в качестве "гарантий безопасности". Об этом он сказал на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем.

Нарышкин отметил, что попытки раскачать ситуацию в РФ безуспешны. По данным разведки, все страны бывшего СССР остаются главными для атак со стороны американских и британских спецслужб. А западные страны готовы на всё, чтобы сохранить свое влияние во всем мире.

"Англосаксы перешли к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов, пример тому — покушение на словацкого премьера Фицо", - сказал Нарышкин.

Покушение на него произошло в мае. Как сообщала Lenta.ru, премьер-министр Словакии заявил, что покушения на него продолжаются. После этого инцидента уволили четверых высокопоставленных полицейских.