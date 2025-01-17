Самолет в Южной Корее потерпел крушение из-за стаи птиц

Птичьи перья нашли в двигателях разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air. Об этом сообщил телеканал MBN, пишет Газета.ру.

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Издание пишет, что фрагменты и целые птичьи перья были найдены в обоих двигателях пассажирского самолета. Таким образом, версия о врезавшихся в самолет птицах получила подтверждение.

Ранее стало известно, что оба черных ящика самолета перестали работать за четыре минуты до аварии.

ЧП произошло 29 декабря: летевший из Бангкока Boeing 737 потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан.

В день аварии мы сообщали, что 177 тел извлекли спасатели из-под обломков "Боинга". На борту лайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Два человека числятся пропавшими без вести, еще двое выжили, это пассажир и стюардесса.

Предварительно известно, что катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицей. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но Boeing-737-800 не успел затормозить, столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы, после чего развалился и взорвался.

Воздушное судно почти полностью уничтожено.

В Южной Корее после инцидента обновят систему авиабезопасности. Новацию предложил и.о. президента страны, вице-премьер Чхве Сан Мок.

Политик обратился к следственным органам с просьбой оставаться открытыми в процессе расследования и информировать родственников погибших.