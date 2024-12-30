В Южной Корее обновят систему авиабезопасности

В Южной Корее после крушения самолёта обновят систему авиабезопасности. Новацию предложил и.о. президента страны, вице-премьер Чхве Сан Мок.

Политик обратился к следственным органам с просьбой оставаться открытыми в процессе расследования и информировать родственников погибших, пишет ТАСС.

Ранее 177 тел извлекли спасатели из-под обломков "Боинга" авиакомпании Jeju Air, разбившегося 29 декабря 2024 г. в аэропорту Муан в Южной Корее. Предварительно известно, что катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицей. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но Boeing-737-800 не успел затормозить, столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы, после чего развалился и взорвался.