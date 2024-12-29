Число погибших в результате крушения "Боинга" в Южной Корее достигло 177

177 тел извлекли спасатели из-под обломков "Боинга" авиакомпании Jeju Air, разбившегося сегодня в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

На борту лайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Двое человек числятся пропавшими без вести, еще двое выжили, это пассажир и стюардесса.

Предварительно известно, что катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицей. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но Boeing-737-800 не успел затормозить, столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы, после чего развалился и взорвался.