Приговор Мухаметовой, отдавшей спецслужбам Украины чертежи УВЗ, вступил в силу

Приговор жительнице Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой, признанной виновной в госизмене, сегодня вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Весной 2023 года супруги Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации ФСБ. Суд установил, что пара за денежное вознаграждение передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. Дело Виктории было выделено в отдельное производство, женщина полностью признала свою вину. Суд также посчитал ее виновной в госизмене и приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и 300 тысячам рублей штрафа.

Приговор был вынесен еще 11 октября, однако сторона защиты попыталась его обжаловать, но безуспешно.

"Сегодня Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения признал приговор законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда.

Напмоним, 5 ноября Свердловский областной суд вынес свой приговор и Даниле Мухаметову. Тагильчанин получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей.