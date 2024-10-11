Тагильчанку Мухаметову приговорили к 12,5 годам за продажу данных "Уралвагонзавода" спецслужбам Украины

Свердловский областной суд признал жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову виновной в госизмене и приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и к 300 тыс. рублей штрафа

Напомним, речь идет о шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. По данным ФСБ, в 2023 году дома у Виктории Мухаметовой и ее супруга Данилы были изъяты предметы шпионской деятельности. Тогда же они и были задержаны по обвинению в Госизмене (ст. 275 УК РФ).

По версии следствия, семейная пара передала сотруднику иностранной спецслужбы чертежи с завода для дальнейшего использования силами Украины, за что получила "в районе сотки", на которую собиралась "просто жить". Эту версию признала и сама Мухаметова, работавшая ранее оператором на "Уралвагонзаводе".