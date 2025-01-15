Администрация Запорожья отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу Попова

Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области. Он заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, так как действиями Попова никакого ущерба не было причинено. В связи с этим областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к генерал-майору.

Попов был арестован 17 мая. 15 июля суд по перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечал, что генерал Попов, возможно, стал неугоден кому-то из начальства в МО, так и появилось его "дело".