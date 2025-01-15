Администрация Запорожья отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу Попова

15 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Администрация Запорожья отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу Попова

Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области. Он заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, так как действиями Попова никакого ущерба не было причинено. В связи с этим областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к генерал-майору.

Попов был арестован 17 мая. 15 июля суд по перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечал, что генерал Попов, возможно, стал неугоден кому-то из начальства в МО, так и появилось его "дело".

Теги: иван попов, запорожская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.10.2024 20:01 Мск Гособвинение: Цоков вовлек генерала Попова в преступную группу по хищению
Ранее 16.10.2024 13:35 Мск Бывший командующий 58-й армией Попов заявил отвод судье
Ранее 27.09.2024 14:40 Мск Назначена дата предварительного слушания дела генерала Попова
Ранее 24.09.2024 02:00 Мск Уголовное дело генерала Попова ушло в суд
Ранее 06.09.2024 15:44 Мск Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передано в прокуратуру
Ранее 04.09.2024 08:10 Мск Генерал Попов просит опросить нескольких командиров как свидетелей
Ранее 07.08.2024 10:54 Мск Генерал Иван Попов останется под домашним арестом
Ранее 25.07.2024 08:19 Мск Бастрыкин: Следственные действия по делу генерала Попова завершены
Ранее 17.07.2024 11:37 Мск Фигурант дела генерала Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов
Ранее 15.07.2024 16:14 Мск Суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест
Ранее 15.07.2024 15:37 Мск Суд в закрытом режиме примет решение о смягчении меры пресечения генералу Попову
Ранее 13.07.2024 10:15 Мск Основным доказательством по делу Попова стал перевод на его карту свыше 1 млн рублей
Ранее 12.07.2024 08:07 Мск Фигурант по делу генерала Попова Моисеев признал вину
Ранее 11.07.2024 21:06 Мск Следствие запросило домашний арест для фигуранта дела генерала Попова
Ранее 11.07.2024 12:27 Мск Генерал Попов обратился в СКР из-за адвоката, комментирующего его дело
Ранее 08.07.2024 08:14 Мск Адвокат Аграновский: Попову может помочь вскрытие канала утечки данных
Ранее 05.07.2024 08:00 Мск Прекращено дело в отношении погибшего генерала, переводившего деньги Ивану Попову
Ранее 04.07.2024 13:27 Мск Защита Попова просит завести дело о госизмене на "неустановленных лиц"
Ранее 04.07.2024 08:03 Мск Генералу Попову добавили обвинение в служебном подлоге
Ранее 26.06.2024 10:47 Мск На Украине объявлен в международный розыск генерал Попов
Ранее 11.06.2024 08:57 Мск Адвокат генерала Попова допустил его отправку на СВО
Ранее 11.06.2024 00:01 Мск В СИЗО отправлен еще один фигурант дела генерал-майора Попова
Ранее 07.06.2024 14:38 Мск Следствие назвало погибшего в ходе СВО генерала Цокова соучастником Попова
Ранее 07.06.2024 13:07 Мск Генерал Попов дал показания на других фигурантов дела о хищении металлопроката
Ранее 27.05.2024 12:42 Мск Экс-командующего 58-й армией Попова во второй раз оставили в СИЗО
Ранее 24.05.2024 17:22 Мск Экс-командующего 58-й армией опять оставили в СИЗО
Ранее 24.05.2024 10:04 Мск Генерал Попов не признает вину в деле о мошенничестве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети