Гособвинение: Цоков вовлек генерала Попова в преступную группу по хищению

Генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в преступную группу по хищению, зная о его увлечении азартными играми и многочисленных долгах, заявил государственный обвинитель в ходе заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Цоков "путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счёт будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы".

Ранее сообщалось, что банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова стал основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Попов был арестован в мае.15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.