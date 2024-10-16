Бывший командующий 58-й армией Попов заявил отвод судье

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Дмитрия Летуновского. Служитель Фемиды должен приступить к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении генерала и бизнесмена Сергея Моисеева.

По словам Попова, в действиях судьи усматривается предвзятость по отношению к нему и "стремление к постановлению обвинительного приговора". Летуновский "лично заинтересован в исходе данного уголовного дела", считает военный.

Также генерал заявил, что на прошлом судебном заседании, которое прошло в закрытом режиме, судья Летуновский заранее подготовил испрашиваемые гособвинителем тома уголовного дела, "приготовив для него необходимые закладки", передает ТАСС.

Попов был арестован в мае.15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Ранее сообщалось, что защитник экс-командующего 58-й армией Ивана Попова требует вызвать на допрос в качестве свидетеля, который может подтвердить невиновность его подзащитного, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.