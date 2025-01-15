Суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего в сугроб ребенка

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который кинул в снег своего ребенка и снял это на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Косенко вменяют покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, он числится в розыске в России.

В январе прошлого года блогер-миллионник выложил в своих соцсетях ролик, где он кидает новорожденного сына в снег. Перед публикацией видео Косенко пообещал снять самое популярное видео в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). К комментариях блогеру начали угрожать заявлением в опеку. В ответ Косенко попытался оправдаться — мол, он бросил куклу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении него.