3 млрд евро перечислил ЕС в помощь Украине

3 млрд евро перечислил сегодня Украине Евросоюз в виде очередного транша кредита от группы семи (G7). Как сообщает ТАСС, об этом написала в социальной сети глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставили Украине €3 млрд в виде первого транша европейской части кредита G7", - написала она.

Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила также, что этот кредит будет погашаться за счет экспроприированных "доходов от активов России". По ее словам, ЕС таким образом намерен "поддерживать украинскую экономику, чтобы высвободить [украинские] деньги на военные нужды".

Всего G7 планирует выделить кредит Украине в сумме до 50 млрд евро. Его выделяют на срок в 40 лет.

G7, или "Большая семёрка", — неформальное международное объединение семи ведущих экономически развитых стран. В его состав входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

"Большая семерка" не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения "семёрки" не имеют обязательной силы.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США потратили на Украину сообща 310 млрд евро. По его словам, это "огромная сумма, просто кошмарная", на которую "можно было бы сотворить чудеса".

По мнению Орбана, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, то "цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня".

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.

Также стало известно, что США выделят еще 500 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В новом пакете - боеприпасы для артиллерии и приборы для защиты от биологических, химических и ядерных угроз со складов Пентагона.