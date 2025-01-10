Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

Бывшие топ-менеджеры компании "Роснано" Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск. Об этом сказано в материалах уголовного дела, передает ТАСС.

Они оба обвиняются в особо крупном мошенничестве, арестованы судом заочно. Обвиняемые обжаловали меру пресечения, однако апелляция оставила его в силе. По последним данным, оба фигуранта находятся за границей.

Олег Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следственный департамент МВД предъявил Олегу Киселеву и ряду других топ-менеджеров обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей. Согласно материалам дела, для вывода средств из "Роснано" в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.

В мае 2024 года госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства. Анатолий Чубайс, возглавлявший ее, покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле.