10 Января 2025
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

Бывшие топ-менеджеры компании "Роснано" Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск. Об этом сказано в материалах уголовного дела, передает ТАСС.

Они оба обвиняются в особо крупном мошенничестве, арестованы судом заочно. Обвиняемые обжаловали меру пресечения, однако апелляция оставила его в силе. По последним данным, оба фигуранта находятся за границей.

Олег Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следственный департамент МВД предъявил Олегу Киселеву и ряду других топ-менеджеров обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей. Согласно материалам дела, для вывода средств из "Роснано" в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.

В мае 2024 года госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства. Анатолий Чубайс, возглавлявший ее, покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле.

Теги: Роснано, Ирина Рапопорт, Олег Киселев


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