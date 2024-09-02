Максимальная зарплата курьера выросла до уровня дохода IT-специалиста

Составлен список самых высокооплачиваемых рабочих специальностей.

По версии платформы "Мигрант Сервис", на первом месте оказалась профессия курьера: максимальная зарплата на конец первого полугодия достигла 155 тыс. руб. против 148 тыс. руб. в начале года. На втором месте — производственные рабочие: максимальная зарплата по этой специальности составила 147 тыс. руб. Рост с начала года — 40%, что является максимальным среди топ-10.

Максимальная предлагаемая зарплата водителя (третье место) составила 136 тыс. руб., рост с начала года 29,5%. Лучшее зарплатное предложение складскому работнику с начала 2024 года прибавило 33% и составило 120 тыс. руб.

Максимальный заработок продавца увеличился за полгода на 28,5% до 90 тыс. руб.

В "Мигрант Сервис" связывают увеличение заработной платы с возрастающей конкуренцией за работников в отраслях, страдающих нехваткой персонала. Отмечается, что трудовые мигранты, работающие курьерами, теперь зарабатывают столько же, сколько и IT-специалисты на начальных и средних должностях — 155 тыс. руб. в месяц, сообщает Forbes.

Напомним, количество вакансий для молодых соискателей в I квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно сервису HeadHunter, речь о тех вакансиях, где работодатели прямо обозначили, что готовы нанимать молодых людей в возрасте от 14 лет. В настоящее время в России наблюдается тренд на наем не только молодых специалистов, но и юных соискателей.