В России на треть подскочил спрос на сотрудников до 18 лет

В России теперь чаще принимают на работу несовершеннолетних.

За шесть месяцев текущего года компании отправили более 3 млн приглашений на трудоустройство россиянам в возрасте от 14 до 18 лет, что на треть больше, чем в прошлом году. Как заявили в рекрутинговых компаниях, главная причина такой ситуации — дефицит кадров. Также всё более многочисленное поколение достигает подросткового возраста.

Чаще всего школьники трудятся в сфере административного персонала в качестве ассистентов. В исследовании hh.ru говорится, что подростки всё активнее выходят на рынок труда. С января по август 2024 года более 700 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме.

В SuperJob заявили, что больше всего востребованы среди молодежи вакансии кассира, курьера, сборщика заказов, бариста и оператора call-центра.

В сервисе "Работа.ру" рассказали, что около 16% работодателей с удовольствием нанимают подростков до 18 лет на работу. Самое важное преимущество молодых сотрудников — желание учиться и получать опыт. Наиболее популярна у несовершеннолетних работа курьером, оператором call-центра, подсобным рабочим, помощником библиотекаря и фотографом, сообщают "Известия".

Чем больше зумеров (молодые люди людей в возрасте 12–27 лет) выходит на рынок труда, тем сложнее становятся их отношения с работодателями. По словам экспертов, недовольство растет с обеих сторон. Это происходит во всем мире, и в России, в том числе.