Суд отказал экс-вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой в отсрочке исполнения приговора

Мотовилихинский районный суд Перми отказал бывшему зампредседателя правительства - руководителю аппарата правительства Прикамья Елене Лопаевой в отсрочке вынесенного ей наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Как сообщает РБК Пермь, против высказались представители прокуратуры и пермского СИЗО-5, где осужденная зачислена в отряд хозяйственного обслуживания. Отбытие наказания за присвоение 67,69 млн руб. средств благотворительного фонда "Содействие-XXI век" истекает 19 июля 2026 года.

Защита попросила отсрочить исполнение приговора в этой части до 3 ноября 2025 года, когда младшему из четырех детей Лопаевой исполнится 14 лет.

На заседании Мотовилихинского районного суда Перми 14 июня были представлены документы, что штраф в 500 тыс. руб. оплачен 22 мая 2024 года. Судья Елена Попова огласила похвальные характеристики на осужденную, в том числе от священника Русской православной церкви.

Представитель СИЗО-5 Евгений Сундарев сказал, что администрация считает отсрочку отбытия наказания нецелесообразной. По его словам, зачисленная в отряд хозяйственного обслуживания Лопаева взысканий не имеет. Но пока не трудоустроена и характеризуется посредственно.

Прокурор Екатерина Расова напомнила, что младший ребенок проживает в 4-комнатной квартире вместе со своей 79-летней бабушкой — матерью Елены Лопаевой. Замечаний со стороны органов опеки и попечительства не имеется. Говорить об исправлении осужденной пока преждевременно.

Суд встал на сторону прокуратуры. Защита намерена обжаловать это решение в Пермском краевом суде.

Напомним, 31 января 2024 года Елена Лопаева была приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Экс-чиновницу снова взяли под стражу.