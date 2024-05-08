08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Мошенники стали в 1,5 раза чаще обзванивать россиян

В первом квартале текущего года доля россиян, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Как рассказали в "Лаборатории Касперского", по данным приложения Kaspersky Who Calls, в январе–марте подозрительные вызовы поступали 42% граждан. Доля пользователей, которые получали различные нежелательные звонки, спам в первые три месяца, составила 94%.

В начале текущего года стали применять дипфейки: пользователи получали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег или руководителей, где их просили помочь или оказать содействие в чем-либо. Среди новых техник злоумышленников — получение одноразовых кодов подтверждения с помощью функции трансляции экрана в мессенджере во время разговора, без использования вредоносного программного обеспечения или программ для удаленного управления устройством.

По словам экспертов, пользователям устройств важно повышать собственную цифровую грамотность и следовать базовым правилам кибербезопасности: не сообщать посторонним конфиденциальные сведения, коды из СМС и push-уведомлений, не устанавливать на устройства, в том числе смартфоны, никакие программы по просьбе звонящего, завершать беседу, как только она покажется сомнительной, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России аферисты стали обманывать пассажиров в аэропортах. Они представляются сотрудниками банков и предлагают обновить банковские приложения.

Теги: мошенники, мошенничество


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