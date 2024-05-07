Беспилотник атаковал хранилище топлива в Воронежской области

Беспилотник самолетного типа атаковал хранилище топлива в Воронежской области, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, под ударом оказался объект, расположенный на железнодорожной станции в городе Лиски.

Охранники базы нашли обломки беспилотника и вмятину на цистерне с топливом со следами горения утром 6 мая. Прибывшие на место росгвардейцы изъяли обломки летательного аппарата.

Ранее в Шебекино (Белгородская область) ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. Никто не пострадал.