В Ханты-Мансийске из-за пожара из школы №9 эвакуировали 346 человек

В Ханты-Мансийске из-за пожара из школы №9 эвакуировали 346 человек, в том числе 326 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве пояснили, что в вентиляционной шахте загорелся утеплитель. Сообщение о пожаре поступило в 11.51. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на вызов уже спустя четыре минуты. В 12.11 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и три единицы техники, сейчас на месте работают органы дознания МЧС России.