Все для самокатчиков: в Екатеринбурге откроют сезон экстремальных видов спорта RCC Extreme

В это воскресенье, 12 мая, на площадке у КРК "Уралец" состоятся городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в рамках открытого чемпионата свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от 6 лет. Открытые соревнования, организованные Русской медной компанией, дадут старт новому сезону экстремальных видов спорта на площадке RCC Extreme.

"Городские соревнования особенно важны для молодых ребят, которые еще только хотят попробовать себя в роли спортсменов, чтобы показать свои умения. Не у всех есть возможность сразу заявить о себе на всероссийских соревнованиях, поэтому чемпионат дает нам возможность открыть новые таланты, помочь талантливым, старательным ребятам взойти на пьедестал в городе, дать им старт для выступления на областном и всероссийском уровнях. Главное, что принять участие в соревнованиях могут все желающие при наличии защитной экипировки", - рассказал судья соревнований Александр Анецких.

Известно, что предстоящий сезон, который открывают городские соревнования, будет наполнен событиями. На площадке запланированы бесплатные мастер-классы от ведущих уральских спортсменов, кроме того, своим мастерством с екатеринбургскими райдерами поделятся звезды экстрима из крупных городов страны.

Традиционно кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвященный Дню рождения Екатеринбурга. На открытии экстремального сезона 12 мая организаторы также позаботились об активностях для всех участников мероприятия.

"Для нас важно не просто провести соревнования, а создать праздничное настроение для всей семьи, потому что участники приходят со своими болельщиками, друзьями, членами семьи. Райдеры очень ждали весны, открытия парка, первых соревнований в сезоне, и нам, конечно же, хочется сделать этот день и ярким, и спортивным для каждого, кто придет на площадку", - отметила организатор соревнований Алена Пилюшенко.

На протяжении всего мероприятия для гостей будут работать профессиональный ди-джей, фотозона, зона свободного граффити и фудкорт. Организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также интерактивов для всех посетителей мероприятия. Кроме того, горожане смогут проверить свою устойчивость на балансбордах и познакомиться с кастомайзингом. В этот день художники в режиме реального времени будут превращать предметы гардероба и аксессуары в уникальные изделия. Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.

Скоро у любителей экстремального спорта появится новая просторная площадка. Русская медная компания строит в Екатеринбурге спортивный квартал "Архангел Михаил", где разместится самый большой на Урале крытый эстрим-парк с местами для занятий десятком видов спорта: скалодром, ниндзя парк, батутная зона, стрит и скейт зоны, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур и детская зоны.

Предварительная программа соревнований "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme":

12 мая, 10.00 – регистрация спортсменов 2018-2013 г.р. включительно (дисциплины самокат стрит, самокат парк), раскатка;

11.10 – квалификация в младших возрастных группах, дисциплины самокат стрит, самокат парк;

12.30 – награждение победителей в младших возрастных группах, дисциплины самокат стрит, самокат парк;

11.10 – регистрация спортсменов старше 2012 года рождения (дисциплины самокат стрит, самокат парк), раскатка;

12.40 – квалификация в старших возрастных группах, дисциплины самокат стрит, самокат парк;

15.10 – награждение победителей в старших возрастных группах, дисциплины самокат стрит, самокат парк;

15.00 – регистрация спортсменов во всех возрастных категориях от 6 лет, дисциплины ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит;

16.10 – квалификация во всех возрастных категориях от 6 лет, дисциплины ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит;

18.40 – награждение победителей во всех возрастных категориях от 6 лет, дисциплины ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит.

Программа мероприятий может быть скорректирована организаторами в случае неблагоприятных погодных условий.

В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.