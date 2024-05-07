В Екатеринбурге отключают отопление

Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен 13 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, подача теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов (инвалидов) будет прекращена в последнюю очередь.

Сразу после завершения отопительного сезона организации коммунального комплекса Екатеринбурга начнут готовиться к следующей зиме. Первый этап испытаний теплосетей (опрессовок) начнется уже на следующий день после завершения отопительного сезона и продлится до 17 мая.

Напомним, в минувшие выходные в город вернулась зима и его буквально завалило снегом. На Екатеринбург обрушилась почти месячная норма осадков – 47 миллиметров при норме 49 миллиметров.