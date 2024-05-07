Во Владивостоке арестовали сержанта армии США

Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал на два месяца сержанта армии США Гордона Блэка. В деле нет военно-политической подоплеке. В дальневосточном представительстве МИД России заявили, что речь идет о "чисто бытовом криминале", передает РБК.

По предварительным данным, 34-летний Блэк проходил службу на американской базе в Южной Корее, должен был вернуться в Техас после завершения служебной командировки, но на пару недель завернул во Владивосток, где живет его девушка. С россиянкой военный познакомился в Южной Корее, они начали встречаться.

Во Владивостоке у пары сначала все было хорошо, а потом они поссорились. Девушка пожаловалась на иностранца в полицию, заявив, что он избил ее, похитил 200 тыс. руб. и алкоголь, передает Baza.

Представитель армии США Синтия Смит рассказала, что Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. В пресс-службе Госдепа подтвердили случившееся.