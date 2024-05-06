Раненного в поезде Москва — Владивосток военнослужащего будут долечивать в госпитале

Раненного в поезде Москва — Владивосток военнослужащего будут долечивать в госпитале. Его переведут туда в ближайшее время.

Как сообщает Properm.ru, 25-летний военнослужащий, защитивший от агрессивного пассажира проводницу, идет на поправку. После операции в Краснокамской ЦГБ его состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное. Экстренную помощь после поножовщины в поезде ему оказали гражданские медики.

Напомним, вечером, 3 мая 26-летний житель Московской области напал с ножом на 25-летнего жителя Красноярского края. Он нанес военнослужащему не менее 10 ударов. Нападавшего обезвредили пассажиры поезда и передали сотрудникам правоохранительных органов на следующей станции.

Сообщается, что военнослужащий заступился за проводницу поезда.

Глава ведомства поручил руководителю Центрального МСУТ СК России Перепелицыну представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.