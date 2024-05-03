Моор: Сегодня в Абатском районе ожидается пик половодья

В Абатском районе сегодня ожидается пик паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя ситуацию с паводком 3 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

В районе продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы Тюмень - Омск. По-прежнему действует реверсивное движение. На реке Ишим на гидропосту Ильинка, а также в городе Ишиме – стабильный спад воды.

Зато очередной рекорд был побит на реке Ишим в селе Викулово. Утром показатель 2017 года был превышен на 54 сантиметра. Уровень воды составлял 1 152 сантиметра. В Викуловском районе затоплено 10 участков автомобильных дорог. Ведется работа по организации транспортного сообщения. Действуют переправы. Доставка продуктов питания и воды осуществляется в полном объеме. В трех населенных пунктах Викуловского района подтоплены дома. Спасатели и сотрудники дорожных служб усиливают насыпи, действуют караулы. До максимума паводка в Викуловском районе еще неделя.

На реке Тобол в селе Упорово подъем воды – плюс 16 сантиметров за сутки. Максимума паводок в этом районе достигнет 6-9 мая. В Ялуторовске пик ожидается 9-10 мая.

Напомним, по данным МЧС России, в Тюменской области подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.