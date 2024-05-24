Депутаты подготовили концепцию поправок к законопроекту о Байкале

После почти годового перерыва в обсуждении резонансного законопроекта, предполагающего разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, экспертный совет комитета по экологии Госдумы и межфракционная рабочая группа "Байкал" подготовили концепцию поправок ко второму чтению.

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Общественное обсуждение состоится после 10 июня на заседании экспертного совета и рабочей группы. Из концепции следует, что планируется отказаться от широкого использования понятия "сплошные рубки". В редакции ко второму чтению говорится, что сплошные рубки запрещены на землях лесного фонда и на землях особо охраняемых природных территорий. В редакции для первого чтения допускалась возможность сплошной рубки во всей ЦЭЗ Байкала для строительства конкретных объектов.

Теперь, согласно концепции, чтобы получить право вырубить лес под такие объекты (их перечислят в законе), надо будет перевести землю в соответствующую категорию, а значит - подготовить проектную документацию, пройти государственную экологическую и строительную экспертизу. Затем правительство должно будет выпустить постановление о переводе земельного участка из земель лесного фонда в, например, земли транспорта. Это значит, что злоупотребление в таком случае невозможно.

Также из концепции следует, что только погибшие лесные насаждения можно ликвидировать через рубку, причем на основании утвержденных кабмином РФ и Минприроды подзаконных актов.

Как заявил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко, введение строгих процедур может потенциально смягчить негативные воздействия на природу, однако сам факт разрешения рубок в уникальной экосистеме вызывает обоснованные опасения, сообщают "Ведомости".

В 2023 году Государственная дума приняла в первом чтении поправки в ФЗ "Об охране озера Байкал" и ФЗ "Об экологической экспертизе". Как следует из текста документа, в охранной зоне озера предлагается разрешить сплошные рубки деревьев для строительства отдельных категорий объектов. В их число попали сооружения инженерной защиты территорий, объекты ЖКХ, необходимые для обеспечения населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", а также автомобильные дороги, противопожарные разрывы и линейные объекты. К прочему проект предусматривает возможность перевода земель из категории лесфонда в земли населенных пунктов при создании военных и гражданских захоронений.