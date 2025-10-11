В ЮНЕСКО потребовали согласовать с организацией поправки о Байкале

В ЮНЕСКО считают, что власти России должны представить в организацию до принятия поправки в законодательство о Байкале, который в 1996 году был признан объектом всемирного наследия.

Об этом представитель международной организации заявил РБК. Законопроект внесён в Госдуму в июне 2023 г., принят в первом чтении и уже больше двух лет дорабатывается ко второму.

В 2023 г. нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в ФЗ "Об охране озера Байкал" и ФЗ "Об экологической экспертизе". Как следует из текста документа, в охранной зоне озера предлагается разрешить сплошные рубки деревьев для строительства отдельных категорий объектов. В их число попали сооружения инженерной защиты территорий, объекты ЖКХ, необходимые для обеспечения населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", а также автомобильные дороги, противопожарные разрывы и линейные объекты. Проект предусматривает возможность перевода земель из категории лесфонда в земли населенных пунктов при создании военных и гражданских захоронений.