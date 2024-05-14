Министр культуры России расколола Госдуму

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия выступит против переназначения Ольги Любимовой на пост министра культуры России. При этом его коллеги из "Справедливой России – За правду" не так единодушны.

"Нас абсолютно не устраивает культурная политика... будем голосовать против (Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры)", - цитирует РИА Новости Зюганова, сделавшего такое заявление на заседании фракции.

Не так единодушны в "Справедливой России – За правду".

"У нас есть очень большие вопросы к кандидатуре на пост министра культуры Ольги Борисовны Любимовой. <...> У нас есть разные точки зрения. И по этой кандидатуре принято решение – свободное голосование", - приводит ТАСС заявление журналистам лидера партии Сергея Миронова.

В 2020 г. соцсети гудели от нового министра культуры Ольги Любимовой (якобы ее крестным является Никита Михалков), которую отыскали на фото в майке с матерными надписями и вспомнили про ее чересчур откровенный "Живой Журнал", не говоря уж про собственные признания в абсолютной бескультурности.