Онлайн-голосование продолжается - жителям Камызякского района Астраханской области предстоит выбрать из 6 объектов благоустройства

В стране идет голосование по определению общественных локаций, которые будут благоустраивать в следующем году.

В Астраханской области также продолжается рейтинговое онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента Российской Федерации.

Голосование продлится до 30 апреля, а первые итоги будут подведены уже в начале мая. На сегодняшний день свой выбор, например, в Камызякском районе региона уже сделали более 4400 граждан.

Напомним, за время реализации нацпроекта в районе появилось больше 40 новых общественных пространств. Например, в Камызяке обновили центральный городской парк, создали парковые зоны в микрорайоне Табола и селе Образцово-Травино. В этом году жители района могут остановить свой выбор на одной из шести общественных территорий в посёлках Волго-Каспийский, Кировский, Верхнекалиновский, а также сёлах Семибугры, Увары, Чаган.

«Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в нашем районе появляются новые парки и места для отдыха, детские и спортивные площадки, благоустраиваются придомовые территории, строятся новые тротуары и дороги. С каждым годом их будет появляться всё больше. Важно, что это происходит при непосредственном участии самих жителей. Призываю каждого из вас проголосовать за выбранный объект благоустройства», – подчеркнул глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Принять активное участие в благоустройстве родного края и выбрать общественное пространство, которое появится в муниципалитете уже в следующем году, можно на сайте, через подтверждённую учетную запись на сайте Госуслуг или посредством волонтеров. Участвовать в голосовании могут все жители района старше 14 лет.