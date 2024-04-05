05 Апреля 2024
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Фото:instagram.com/durov

Депутаты Госдумы обратились к Дурову: нужно помочь с анонимными Telegram-каналами

В Госдуме предлагают обратиться к Павлу Дурову, чтобы тот нашел решение для регулирования и контроля анонимных Telegram-каналов. При этом сами депутаты хоть и констатируют проблему с распространением недостоверной информации в таких каналах, внятных решений не предлагают – считают, что решением должен заняться разработчик.

Тему распространения оскорбительной и недостоверной информации в Telegram обсуждали на конференции, организованной Общественной палатой РФ.

Зампред комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов заявил: "Анонимных каналов нет, кому надо – тот все знает. Давайте обратимся к Дурову. Мне кажется, он человек со своим внутренним духовным миром". Также он добавил, что "спецслужбы способны в абсолютном большинстве случаев получить [доступ]".

Зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов считает, что анонимность и возможность, мягко говоря, разыгрывать людей стоит оставить только избранным. Вот ему, например, нравятся пранкеры Вован и Лексус. "Раньше было два блогера на страну – вот эти хорошие, приятные ребята (Вован и Лексус – прим. ред.). Сейчас каждый, кто имеет телефон, может быть пранкером – это ж страшное дело", - говорит депутат.

Примечательно, что на секцию конференции об информационной политике не пригласили депутатов из комитета Госдумы по информационной политике.

Конкретные предложения высказали девушки из общественного движения "Совет блогеров" (ранее они предлагали вводить ОКВЭД для блогеров и добровольно регистрировать блогеров как СМИ). Валерия Рытвина из "Совета" предложила блокировать ссылки в Telegram на время рассмотрения спора в суде – в качестве обеспечительной меры. Также она предложила создать при Роскомнадзоре некую комиссию, которая бы фактически замещала бы суд. По ее словам, некоторые люди не имеют возможности обратиться в суд (но при этом у них, видимо, будет возможность добраться до этой комиссии). Рытвина утверждает, что, например, оскорбления суды блокируют в 100% случаев, "так почему бы не блокировать их до суда". При этом она не рассмотрела вариант, при котором у истца и ответчика может расходиться мнение по поводу того, является ли контент вообще оскорблением.  

Теги: госдума, telegram-канал, анонимность, павел дуров


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