Колонка "Алиса" изменила свой ответ про героиню мультсериала "Маша и Медведь"

Умная колонка "Алиса" исправила свой ответ про героиню мультсериала "Маша и Медведь".

Теперь колонка рассказывает версию о том, что родители забыли свою "шилопопую" дочь в лесу и уехали на поезде в город с остальными детьми (по аналогии с фильмом "Один дома"). Но девочка не унывает, потому что может "доставать медведя и влипать в разные истории".

3 апреля уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что "Алиса" выдала пугающий ответ на вопрос о том, почему Маша – главная героиня мультфильма, живет одна. Умная колонка ответила, что Маша – "всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные", а родители девочки не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. Мучает Маша Медведя, потому что он и лишил ее жизни, ответила "Алиса".

Как заявила пресс-служба "Яндекса", рекомендуется активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента. Ответ умной колонки "Алиса" о том, что главная героиня мультфильма "Маша и Медведь" была убита животным и стала призраком, является единичным случаем, больше устройство так не отвечает.