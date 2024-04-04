04 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП "Гортранс"

Свердловский областной суд оставил под стражей ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрия Фурсика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, органами предварительного расследования Фурсик обвиняется в получении взятки. 25 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок его ареста до 16 мая 2024 года. Адвокат Фурсика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Защитник просил о замене меры пресечения на более мягкую.

Рассмотрев материалы дела, облсуд оставил постановление райсуда без изменений по существу. Дмитрий Фурсик продолжит находиться под стражей.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятке в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров.

Между тем, кадровый дефицит в "Гортрансе" Екатеринбурга уже достиг 2,5 тысяч сотрудников. Сообщалось, что из-за нехватки кондукторов и водителей в вынужденном простое находится четверть городского транспорта.

Теги: Гортранс, инженер, суд, арест


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