Свердловский облсуд оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП "Гортранс"

Свердловский областной суд оставил под стражей ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрия Фурсика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, органами предварительного расследования Фурсик обвиняется в получении взятки. 25 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок его ареста до 16 мая 2024 года. Адвокат Фурсика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Защитник просил о замене меры пресечения на более мягкую.

Рассмотрев материалы дела, облсуд оставил постановление райсуда без изменений по существу. Дмитрий Фурсик продолжит находиться под стражей.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятке в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров.

Между тем, кадровый дефицит в "Гортрансе" Екатеринбурга уже достиг 2,5 тысяч сотрудников. Сообщалось, что из-за нехватки кондукторов и водителей в вынужденном простое находится четверть городского транспорта.