Губернатор: пики паводка в Тюменской области сдвигаются

Пики паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулись на май. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, гидрологи отмечают нетипичное поведение Тобола – вода движется очень медленно.

"Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске – 9-10 мая", - отметил губернатор.

Моор добавил, что вчера ожидался пик уровня реки Ишим в селе Абатское.

"Но нынешний паводок аномальный. Вода снова поднялась, на утро ее уровень – 12 метров 22 сантиметра. Это на 74 см выше максимума 2017 года", - сообщил он.

Также губернатор уточнил, что пока уровень воды будет высоким, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится.

Напомним, что по данным на утро 30 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 837 см.