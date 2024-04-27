Губернатор Моор призвал водителей отказаться от поездок по федеральной трассе Тюмень - Омск

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обстановку с паводком в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Моора, сегодня все внимание сосредоточено на селе Абатское. Пристально следят за ситуацией на участке федеральной дороги Тюмень - Омск

"Федеральная трасса. Р402. Сегодня ночью на 357 километре была обнаружена небольшая протечка. Хочу уточнить - это не перелив через дорогу. Вдоль всего опасного участка была сделана земляная насыпь, укреплена пленками и мешками. Идет фильтрация воды. Учитывая, что уровень воды выше самой дороги, асфальта - идет небольшая фильтрация через щебеночный слой, который всегда находится под асфальтом. Всю ночь там работало большое количество техники. Мобилизованы люди. Сегодня работы будут продолжаться", - сообщил Моор.

Из-за опасности прорыва федеральной трассы объявлена экстренная эвакуация населения из зон возможного подтопления.

Паводок в Абатском районе достиг своего максимума. 1199 см – рекорд за всю историю наблюдений. В настоящее время вода уже на 51 сантиметр больше уровня, который был во время паводка в 2017 году.

По прогнозу Росгидромета, уровень реки Ишим в Абатском районе будет снижаться только до первых чисел мая. Потом снова ожидается подъем воды. Период высокой воды в Абатском районе продлится примерно до середины мая.

На федеральной трассе ограничена максимальная нагрузка на ось – шесть тонн. Из-за реверсивного движения собираются пробки, преимущественно из большегрузов. Глава региона призвал водителей по возможности отказаться от поездок.