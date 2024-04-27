Глава Татарстана подтвердил дату инаугурации Путина

Раис Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая.

"Большое событие для нашей страны – инаугурация президента Владимира Путина. Планируется 7 мая", - сказал Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства, короткий ролик опубликовал telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Ранее такую же дату инаугурации назвал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он допустил, что уже 8 мая Госдума будет рассматривать кандидатуру председателя правительства.