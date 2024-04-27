В Тюменской области в селе Боково прорвало дамбу

Дамба не выдержала напора воды около села Бокова в Викуловском районе Тюменской области. Об этом сообщили в telegram-канале "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видео, опубликованного в telegram-канале сообщил, что люди сделали, что могли: бились за сохранность села в течение четырех суток. Мужчина поблагодарил добровольцев, которые возводили преграду от воды.

"Но, как говорится, против стихии не попрешь. Тяжело, конечно, наблюдать. Но что поделать? К утру будет Венеция", - сообщил он.