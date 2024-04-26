В деле Иванова могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты

Следствие устанавливает причастность заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, к другим возможным должностным преступлениям.

"Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там отметили, что в деле могут появиться и новые фигуранты.

Накануне суд арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по уголовному делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Третьего фигуранта дела обвиняют по статье 291 УК РФ ("Дача взятки").

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он не признает вину.