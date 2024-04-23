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Фото: Накануне.ru

"Зарплата оставляет желать лучшего". Глава департамента лесного хозяйства по УрФО о нехватке кадров

В лесной отрасли Урала даже спустя годы по-прежнему не хватает кадров. Причину на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге озвучил руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

О том, что в отрасли не хватает людей, Сандаков говорил еще осенью 2022 года. Как оказалось, за это время ситуация совсем не поменялась.

"На самом деле, нехватка кадров присутствует. Особенно это серьезная проблема по Курганской области. Там серьезный недобор – практически 30% личного состава департамента. На сегодняшний момент Курганская область в поиске", - признался Олег Сандаков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, кадры для отрасли выпускает Уральский лесотехнический университет. Но есть один нюанс.

"К сожалению, студенты после окончания вуза идут в другие отрасли, так как все-таки заработная плата оставляет желать лучшего", - назвал причину глава департамента.

Напомним, сегодня стало известно, что Курганская область все еще остается не готовой к предстоящему пожароопасному сезону.

Теги: леса, кадры, зарплата, причина, УрФО


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Ранее 16.09.2022 10:46 Мск Глава департамента лесного хозяйства по УрФО посетовал на нехватку кадров

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