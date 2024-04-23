"Надеюсь, эта эпопея закончится": Курганская область остается не готовой к пожароопасному сезону

Курганская область все еще остается не готовой к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

О том, что в Зауралье есть проблемы с подготовкой к пожароопасному сезону, сообщалось в начале апреля. Сегодня Сандаков подтвердил, что регион до сих пор не готов по одному критерию из трех.

"Два критерия они поправили. Остается набор личного состава – 24 человека. Мой заместитель сегодня там работает. Сегодня утром он доложил, что осталось набрать восемь человек. Надеюсь, сегодня-завтра вся эта эпопея закончится", - заявил Олег Сандаков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, что касается еще двух уральских регионов – ХМАО и ЯНАО – то оба региона на сегодняшний день готовы к пожароопасному сезону. Свердловская, Челябинская и Тюменская области были признаны готовыми в начале апреля.