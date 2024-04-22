На юбилейный фестиваль "Уральская ночь музыки" поступили заявки от 25 тысяч музыкантов

На юбилейный фестиваль "Уральская ночь музыки" поступили заявки от десятков тысяч музыкантов, но организаторы одобрят далеко не все. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал его директор Евгений Горенбург.

По его словам, всего было подано 2 тысячи 137 заявок. При этом заявки состоят как из сольных вокалистов, так и хоров и оркестров в 50-60 человек. Общее количество людей, которые подали заявки, по данным Горенбурга, приближается к 25 тысячам.

Сейчас идет формирование площадок фестиваля. Эксперты отбирают музыкантов, которые будут там выступать.

"Мне очень нравится статья в уголовно-процессуальном кодексе, как следователь должен принимать решение: на основе внутренней убежденности. У нас есть экспертный совет, который формируется очень тщательно. Мы абсолютно доверяем всем членам совета и их коллегиальному мнению. Каковы основные причины отказа? Потому что другие лучше", - заявил Евгений Горенбург, отвечая на вопрос Накануне.RU.

10-й, юбилейный фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдет 28 июня более чем на 100 площадках Екатеринбурга. Сегодня стало известно, что его организаторы испытывают трудности с бюджетом. Также на фестивале серьезно усилят меры безопасности.