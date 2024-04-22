22 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: avito.ru / скрин

Искусственный интеллект поможет предпринимателям спланировать продвижение на Авито

Покупать в Интернете стало привычкой. Более того, объемы онлайн и офлайн торговли в России сравнялись друг с другом. Малый и средний бизнес задается вопросом — как эффективно продвигать бизнес, но при этом не растерять весь бюджет на продвижение.

10 сделок в секунду

Продвижение на платформах объявлений стало одной из самых популярных среди продавцов возможностей для получения дополнительного внимания покупателей. Конкуренция растет, а значит необходимо выделяться среди остальных. Только на Авито зарегистрировано более 3 миллионов профессиональных продавцов и размещено более 200 миллионов объявлений. При этом каждую секунду совершается порядка 10 сделок, а ежемесячная аудитория платформы составляет около 62 миллионов пользователей.

Для того, чтобы бизнес предпринимателей развивался и процветал, Авито предлагает услугу «Продвижение с прогнозом просмотров». Теперь за выделенный бюджет можно сразу понять диапазон дополнительных просмотров. Некоторым продавцам необходимы дополнительные инструменты продвижения: сказывается высокая конкуренция, низкий сезон или необходимость реализовать товар в сжатые сроки. При включении продвижения объявление начинает чаще попадать на верхние места в поиске и в рекомендациях. Это позитивно сказывается на вероятность сделки.

Прозрачное планирование

Ранее на Авито была возможность выбора степени продвижения: увеличение просмотров в два, пять, десять раз и т.д. Это давало результат, однако оценить необходимые затраты на начальном этапе кампании было затруднительно. Что касается временных рамок продвижения, то продавцам предлагались два варианта: день или неделя.

На смену пришел новый инструмент «Продвижение с прогнозом», под капотом которого сложные алгоритмы нейросети. Теперь при определении бюджета продавец получает понятный прогноз результат: вместо «до х10 просмотров» можно увидеть конкретику: прирост просмотров составит от 500 до 700.

Уже на этапе настройки пользователь видит прогнозное количество дополнительных просмотров, которое получит объявление при определенном дневном бюджете и сроке кампании. Эти параметры можно легко изменять с помощью специальных «бегунков», что позволяет моментально пересчитывать прогноз просмотров.

(2024)|Фото: avito.ru/скрин

«Теперь предоставлен выбор более гибких сроков. Мы можем выбирать количество дней от 1 до 30, что значительно удобнее. Для поддержки постоянного интереса к нашим товарам, теперь можно возвращаться к настройкам в четыре раза реже, поскольку длительность продвижения увеличена с недели до месяца», — объясняет Наталья, владелица сети магазинов одежды в Свердловской области.

Сейчас продвижение с прогнозом просмотров доступно в категориях работы, товаров и услуг.

Увидеть результат

Продвижение с прогнозом позволяет привлекать только реальные просмотры — никаких ботов и накруток, искусственный интеллект отсекает всё нерелевантное.

Алгоритмы анализирует действия пользователей платформы: какие объявления смотрят, какие чаще открывают, в каких категориях совершают больше действий и так далее. Использование искусственного интеллекта, обученного на этих данных, помогает спрогнозировать, какими объявлениями с большей вероятностью заинтересуется человек. ИИ от Авито автоматически выбирает, кому показывать объявление.

«Алгоритм постоянно дорабатывается, а аудитория для объявления подбирается лучше. Мы видим, что теперь при сопоставимых затратах можем показывать объявление большему количеству заинтересованных пользователей», — рассказали в Авито.

(2024)|Фото: avito.ru/ скрин

Советы предпринимателям

Повышайте бюджеты постепенно. Если вы используете возможность продвижения впервые и не знакомы с рыночными особенностями, рекомендуем начинать с небольших сумм. В случае невысокой конкуренции в данной нише, этого бюджета может быть достаточно. Например, если несколько людей продают определенную автомобильную запчасть в Первоуральске, то и малого бюджета будет достаточно. Однако в отрасли одежды в Екатеринбурге желательно стартовать с средних вложений и постепенно наращивать их

Экспериментируйте с объявлениями: пробуйте разные изображения, меняйте текстовые описания, снимайте видео. Смотрите на рынок, что делают другие компании в вашем сегменте и регионе. Если набираете стабильно ниже прогноза, обратите внимание, почему ваши объявления не так привлекательны, так как прогноз строится на статистике по похожим объявлениям.

Будьте реалистичны. Продвижение — только инструмент, чтобы сделать объявление более заметным. Если цена в нём будет сильно выше рыночной, то дополнительные показы здесь не помогут. Но и занижать тоже не стоит. Нереалистичная стоимость как вверх, так и вниз способна отпугнуть покупателя.

* На правах рекламы

Теги: авито, предприниматели, продвижение, искусстенный интеллект


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