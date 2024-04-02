В Свердловскую область приехали последние из 299 закупленных автобусов

В Свердловску область поступила последняя партия из 299 автобусов, приобретенных для местных городов. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

На днях последние машины получили Нижний Тагил - (9) и Ивдель (2). Автобусы специально закупали для обслуживания городских маршрутов в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Волчанске и Ирбите.

Закупка осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Всего на приобретение почти 300 автобусов из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд рублей. Это позволит обновить до 10% областного автопарка, который ежедневно выходит на линию.

Новый общественный транспорт на межмуниципальных маршрутах уже смогли оценить жители Красноуфимска, Алапаевска, Артемовского, Нижнего Тагила, Ирбита, Асбеста, Рефтинского, Сухого Лога, Краснотурьинска, Серова, Екатеринбурга, Камышлова, Каменска-Уральского, Заречного и Белоярского.