В Тбилиси на акциях против закона об иноагентах задержали 40 человек

В Тбилиси за три дня акции против принятия закона об иноагентах задержаны 40 нарушителей порядка, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Пострадали пять полицейских, двое из них были доставлены в клиники, передает РИА Новости.

По словам главы МВД, митингующие были "агрессивно настроены" по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в стране начались массовые протесты. Акции протеста также прошли в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах. Документ является инициативой правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и является более жестким аналогом существующего в России закона (поэтому законопроект получил в Грузии распространенное негласное название "российский закон"). Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в "прямой провокации" и использовании "российской стратегии дестабилизации".